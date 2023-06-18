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Генсек НАТО назвал залог успешного для Украины проведения переговоров с Россией

Успех для Киева российско-украинских переговоров в случае их проведения будет зависеть от территориальных приобретений, которых удастся достичь к тому времени Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

По его словам, чем большую территорию будет контролировать Украина, «тем лучше карты у нее будут за столом переговоров».

Столтенберг заявил, что мир на Украине не должен быть навязанной Россией сделкой

Глава альянса отметил, что мир не должен быть заключен на российских условиях. Он также выступил против заморозки конфликта.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но для того, чтобы мир мог быть долгосрочным, он должен быть справедливым», — пояснил он.

Ранее стало известно о поступившем Турции предложении стать гарантом безопасности Украины. По словам дипломатического источника, Москва не возражала против посредничества Анкары.

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