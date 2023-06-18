Силовики в результате штурма освободили четверых заложников, захваченных вооруженным мужчиной в отделении банка Kaspi в Астане. Об этом пишет РИА «Новости».

В пресс-службе МВД Казахстана отметили, что все заложники освобождены.

Отмечается, что штурм прошел в течение нескольких минут. Заложники в ходе операции не пострадали. Вместе с тем, по мнению врачей, им требуется психологическая помощь.