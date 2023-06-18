Захвативший банк в Астане мужчина выдвинул неожиданные требования

Захвативший заложников в отделении банка мужчина потребовал перевести все активы детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. О его неожиданных требованиях сообщает Telegram-канал SHOT.

О захвате заложников в столице Казахстана стало известно в воскресенье, 18 июня.

На выполнение своих требований мужчина дал три часа. В противном случае он обещает расправиться с заложниками. По предварительным данным, злоумышленник удерживает в отделении восемь человек: семь девушек и охранника.

В связи с ЧП в Астане МВД Казахстана попросило жителей столицы соблюдать спокойствие. К зданию прибыл спецназ.