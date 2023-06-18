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Вучич назвал позором деятельность в Косове Миссии ЕС в области верховенства закона

Миссия ЕС в области верховенства закона (EULEX), которая работает на территории непризнанного Косова, не выполняет свои обязательства, распространяет ложь, ее деятельность является позором. С таким заявлением выступил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич в ходе своего обращения к нации.

Вучич назвал позором деятельность в Косове Миссии ЕС
© globallookpress.com

"Вы не должны ничего предпринимать, господин президент, EULEX все контролирует. Мы гарантируем вам, что мы контролируем ситуацию", - привел Вучич заявления миссии. "Позор вам, лжецы! Вы не следите ни за чем, вы лжецы! Единственное, за чем вы следите, так это за тем, как изгоняют сербов", - сказал он.

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