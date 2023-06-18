Вучич назвал позором деятельность в Косове Миссии ЕС

"Вы не должны ничего предпринимать, господин президент, EULEX все контролирует. Мы гарантируем вам, что мы контролируем ситуацию", - привел Вучич заявления миссии. "Позор вам, лжецы! Вы не следите ни за чем, вы лжецы! Единственное, за чем вы следите, так это за тем, как изгоняют сербов", - сказал он.