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В конгрессе США призвали урезать расходы Пентагона на ракеты для Киева

В 2024 финансовом году следует на $2,5 млрд сократить расходы Пентагона на закупку ракет, в том числе для Украины, заявили члены Республиканской партии на заседании комитета палаты представителей США по ассигнованиям. Об этом пишет Politico.

В конгрессе США призвали урезать расходы Пентагона на ракеты для Киева
© globallookpress.com

Парламентарии выразили обеспокоенность тем, что Пентагон не представил реалистичные оценки необходимых затрат и приступил к выполнению запросов на закупки без четкого анализа удельной стоимости каждого проекта.

В комитете отметили, что средства, предназначенные для закупки ракет, следует направить на другие, более важные цели. В частности, на исследования новых технологий и вооружений.

По данным газеты, республиканцы заблокировали финансирование закупок стандартной ракеты SM-6, а также массовую закупку боеприпасов в рамках «экономического заказа».

Напомним, что в рамках закона, принятого в США с целью избежать дефолт, предусматривается сокращение общих расходов Минобороны страны на $4 млрд по сравнению с затребованной ведомством суммой.

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