В конгрессе США призвали урезать расходы Пентагона на ракеты для Киева

В 2024 финансовом году следует на $2,5 млрд сократить расходы Пентагона на закупку ракет, в том числе для Украины, заявили члены Республиканской партии на заседании комитета палаты представителей США по ассигнованиям. Об этом пишет Politico.

Парламентарии выразили обеспокоенность тем, что Пентагон не представил реалистичные оценки необходимых затрат и приступил к выполнению запросов на закупки без четкого анализа удельной стоимости каждого проекта.

В комитете отметили, что средства, предназначенные для закупки ракет, следует направить на другие, более важные цели. В частности, на исследования новых технологий и вооружений.

По данным газеты, республиканцы заблокировали финансирование закупок стандартной ракеты SM-6, а также массовую закупку боеприпасов в рамках «экономического заказа».