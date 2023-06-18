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СМИ: госсекретарь США и глава МИД КНР проводят встречу в Пекине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье приступил к проведению встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

СМИ: госсекретарь США и глава МИД КНР проводят встречу в Пекине
© globallookpress.com

По его данным, встреча проходит в государственной резиденции Дяоюйтай. Блинкен прибыл в Пекин утром.

Блинкен находится в КНР с двухдневным визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов.

Блинкен прибыл с визитом в Пекин

Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для "сбора важной информации". Это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года.

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