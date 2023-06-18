СМИ: госсекретарь США и глава МИД КНР проводят встречу в Пекине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье приступил к проведению встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, встреча проходит в государственной резиденции Дяоюйтай. Блинкен прибыл в Пекин утром.

Блинкен находится в КНР с двухдневным визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов.