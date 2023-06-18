Еврокомиссию обвинили в разжигании войны на Украине

Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в России) раскритиковали деятельность Еврокомиссии по поддержке Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Они обвинили европейских чиновников в коррупции и разжигании конфликта между Украиной и Россией ради прибыли корпораций, денег и власти.

Настоящая война происходит в Евросоюзе "против своих же граждан", а когда ЕС "начнет гореть, вы сгорите вместе с нами", пишут в комментариях.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия выделит дополнительные 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины. Из них миллиард евро уйдет на закупку боеприпасов, а 500 миллионов - на расширение их производства в Европе.