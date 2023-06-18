Еврокомиссию обвинили в разжигании войны на Украине
Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в России) раскритиковали деятельность Еврокомиссии по поддержке Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Они обвинили европейских чиновников в коррупции и разжигании конфликта между Украиной и Россией ради прибыли корпораций, денег и власти.
Настоящая война происходит в Евросоюзе "против своих же граждан", а когда ЕС "начнет гореть, вы сгорите вместе с нами", пишут в комментариях.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия выделит дополнительные 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины. Из них миллиард евро уйдет на закупку боеприпасов, а 500 миллионов - на расширение их производства в Европе.
В то же время в ЕК заявляли, что кратчайших путей для Украины обрести членство в Евросоюзе не существует, и даже чтобы запустить переговоры, киевским властям еще необходимо воплотить в жизнь ряд предварительных требований, связанных с верховенством закона и противодействием коррупции.