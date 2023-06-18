Китай допустил начало военного конфликта с США из-за их провокаций

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин прокомментировала на своей странице в Вашингтона.

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В сообщении издания было сказано, что китайские самолеты и корабли могут отпугнуть американских военных от своих берегов определенными маневрами, однако КНР не понравятся последствия таких действий.

«Для многих китайских читателей эта статья является шантажом. Автору, редактору могут потребоваться уроки по истории и географии», — заявила представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Она напомнила, что не Китай направляет своих солдат к берегам США, а наоборот, подчеркнув, что в случае начала военного конфликта между двумя государствами виной этому станут провокационные действия со стороны американцев.