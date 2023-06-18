AP: филиппинский паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море

Филиппинский паром, перевозивший 120 пассажиров и членов экипажа, загорелся в море, ведется спасательная операция. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей береговой охраны.

По их данным, судно Esperanza Star загорелось на рассвете во время следования из филиппинской провинции Сикихор в провинцию Бохол.