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AP: филиппинский паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море

Филиппинский паром, перевозивший 120 пассажиров и членов экипажа, загорелся в море, ведется спасательная операция. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей береговой охраны.

AP: филиппинский паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море
© РИА Новости

По их данным, судно Esperanza Star загорелось на рассвете во время следования из филиппинской провинции Сикихор в провинцию Бохол.

На данный момент информация о том, сколько человек были спасены и есть ли жертвы, не приводится.

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