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Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно

Американский предприниматель Илон Маск в шутку призвал вернуть президенту США Джо Байдену пароль от аккаунта в Twitter, чтобы тот сам выкладывал записи от своего лица. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию в Twitter.

Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно
© EPA/ТАСС

«Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!» — написал Маск.

Таким образом он прокомментировал запись лидера США о том, что элитам пора начать платить «справедливую долю». Это сообщение последовало после ряда записей о предвыборной встрече Джо Байдена с представителями профсоюзов.

Ранее стало известно, что лидер США снова едва не споткнулся на лестнице на выходе из своего самолета. Видео распространили американские социальные сети и СМИ.

На опубликованных кадрах видно, как Байден, начиная спускаться, слегка оступается. Он вовремя успевает ухватиться за порог на выходе из самолета и вернуть себе устойчивое положение.

Издание напоминает, что с пожилым лидером США произошел целый ряд подобных случаев за время его президентства. Например, 1 июня он ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Вашингтон из штата Колорадо. До этого он споткнулся на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США.

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