Страны G7 подтвердили важность восстановления транспортной инфраструктуры Украины

Министры по вопросам транспорта стран Группы семи (G7) в ходе прошедших с 16 по 18 июня переговоров в городе Сима на западе Японии подтвердили значимость восстановления транспортной инфраструктуры Украины. Об этом заявил в воскресенье на итоговой пресс-конференции японский министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тэцуо Сайто.

"Мы подтвердили важность процесса восстановления транспортной инфраструктуры Украины ради обеспечения ее надежности и устойчивого развития, - подчеркнул глава ведомства. - Мы также условились рассмотреть возможность создания рабочей группы, которая будет координировать выработку мер по укреплению глобальных цепочек поставок в области транспорта".

По словам Сайто, участники встречи договорились обмениваться опытом и ведущими практиками для развития доступности транспорта и достижения сокращения парниковых выбросов. Кроме того, они отметили важность снижения воздействия транспортных средств на окружающую среду.