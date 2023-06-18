Во Франции допустили нарушение устава НАТО ради членства Украины

Французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо заявил, что США и другие западные страны могут нарушить устав НАТО ради вступления Украины в блок. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

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Филиппо допустил, что США и ФРГ намерены обойти правила НАТО, чтобы ускорить вступление Украины в альянс. Он назвал подобное желание безумием.

«Вот, кто хочет ускорить развязывание третьей мировой войны. Наверняка потому, что контрнаступление — провал!» — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден оценил шансы Украины на вступление в НАТО. Он допустил, что страна может соответствовать стандартам блока, однако это не означает автоматическое присоединение к нему. Кроме того, политик отказался облегчать путь Украины в НАТО.