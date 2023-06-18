Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии

Абхазия проводит военные учения с Россией на постоянной основе и готова к любому развитию событий после ухудшения отношений с Грузией на фоне призывов Запада к Тбилиси открыть «второй фронт» против Москвы. Такое заявление сделал посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа, передает РИА Новости.

«Мы научены горьким опытом, поэтому обязаны быть всегда готовыми к любому развитию событий», — сказал он, пояснив, что поэтому Абхазия постоянно проводит военные учения, зачастую — совместно с Россией. Так дипломат ответил на вопрос журналиста о том, насколько велика вероятность открытия в Грузии «второго фронта» против Москвы после уговоров западных стран.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Запад обговаривает с Грузией возможность вступить в военный конфликт с Москвой, открыв «второй фронт», чтобы помочь Украине победить. Запад пытается убедить Тбилиси, что сейчас наиболее удобный момент для возвращения контроля над Южной Осетией и Абхазией.