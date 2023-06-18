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Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии

Абхазия проводит военные учения с Россией на постоянной основе и готова к любому развитию событий после ухудшения отношений с Грузией на фоне призывов Запада к Тбилиси открыть «второй фронт» против Москвы. Такое заявление сделал посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа, передает РИА Новости.

Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии
© РИА Новости

«Мы научены горьким опытом, поэтому обязаны быть всегда готовыми к любому развитию событий», — сказал он, пояснив, что поэтому Абхазия постоянно проводит военные учения, зачастую — совместно с Россией. Так дипломат ответил на вопрос журналиста о том, насколько велика вероятность открытия в Грузии «второго фронта» против Москвы после уговоров западных стран.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Запад обговаривает с Грузией возможность вступить в военный конфликт с Москвой, открыв «второй фронт», чтобы помочь Украине победить. Запад пытается убедить Тбилиси, что сейчас наиболее удобный момент для возвращения контроля над Южной Осетией и Абхазией.

Председатель правящей партии «грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не поддерживает идею открыть «второй фронт» против России, однако власти готовы провести референдум, чтобы узнать мнение граждан на этот счет. Окончательное решение должно оставаться за ними, убежден он.

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