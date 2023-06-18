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На Западе начали готовиться к поражению от России

В случае победы России над Украиной, которую поддерживал Запад, НАТО следует задуматься о смысле существования военного блока. К такому выводу пришел обозреватель Telegraph Ричард Кемп, пишет РИА Новости.

На Западе начали готовиться к поражению от России
© РИА новости

Он заявил, что шансы на успех в конфликте на Украине у Киева невелики, так как у России ряд преимуществ: от танков, артиллерии и воздушной силы до численного перевеса в живой силе.

«Одно можно сказать наверняка: украинская победа очень далека от гарантированной», — пишет обозреватель. Он добавил, что общественность может видеть это беспокойство: заявления Белого дома приобретают предостерегающие ноты.

Кемп уверен, что существует большая вероятность возобновления попыток принудить Киев к заключению мирного договора со стороны глав Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. Журналист отметил, что подобные действия европейских лидеров подорвут позиции Джо Байдена в конгрессе. Республиканцы в таком случае могут воспользоваться ситуацией и сократить поставки помощи Киеву.

«Если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?» — заключил автор публикации.

Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля и пройдет в столице Литвы.

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