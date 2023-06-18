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Великобритания выделит $32 млн на укрепление кибербезопасности на Украине

Правительство Великобритании в ближайшие два года выделит до £25 млн ($32 млн по текущему курсу) на укрепление кибербезопасности на Украине, передает ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Великобритания выделит $32 млн на укрепление кибербезопасности на Украине
© Владимир Трефилов/РИА «Новости»

"Финансирование позволит защитить критически важную национальную инфраструктуру и жизненно важные службы за счет усиления возможностей Украины в сфере киберобороны, что позволит обнаруживать и предотвращать киберугрозы со стороны России и отвечать на них", — говорится в документе.

"Украинская киберпрограмма" (Ukraine Cyber Programme, UCP) является британским проектом, о котором Соединенное Королевство объявило в прошлом году. В Великобритании выделили на него £6,35 млн фунтов ($8,14 млн) на меры, повышающие готовность украинского правительства к масштабным кибератакам. В рамках второго этапа предусматривается выделение £16 млн Великобританией и £9 млн другими западными союзниками Киева. В мае текущего года флаг Украины подняли возле Центра сотрудничества НАТО в области совершенствования киберзащиты в Таллине. Заявку на вступление Киев подал еще в 2021 году, но Венгрия тогда использовала право вето.

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