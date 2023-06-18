В сети осудили слова Зеленского о ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Twitter об обучении украинских военных на Западе. Другие пользователи социальной сети прокомментировали его заявление, некоторые из них выразили свое негодование. Об этом пишет РИА Новости.

«Огромное спасибо всем тем, кто тренирует наших солдат, кто делится своим опытом с нашими героями и, кто сам учится у украинцев», — написал Зеленский.

Несколько пользователей Twitter, прочитавших эту публикацию, обвинили президента Украины в страданиях его народа.

«Сколько еще жизней украинцев будут стоить твои эго и пропаганда?» — возмутился неизвестный читатель.

Другой пользователь заявил, что мир ждет отставки Владимира Зеленского с поста лидера Украины, так как он «навлек смерть и разрушения» на свою страну. Третий читатель выразил мнение, что обучать сотню украинских солдат бесполезно, так как тысячи обученных уже погибли. Он считает, что контрнаступление армии Украины уже провалилось, и только капитуляция Зеленского может спасти то, что еще осталось от страны.