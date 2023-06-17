Франция выступила против назначения Уоллеса генсеком НАТО

Франция выступает против кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост будущего генерального секретаря НАТО по причине того, что Соединенное Королевство покинуло Евросоюз. Об этом сообщила в субботу газета The Daily Telegraph.

"Он не из государства - члена ЕС. Многие страны, особенно Франция, настаивают на том, чтобы будущий генеральный секретарь был из страны ЕС", - приводит издание слова источника.

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По информации издания, в Париже хотят, чтобы будущий генсек НАТО был из ЕС, так как считают, что это сделало бы военный блок менее зависимым от США в вопросах обеспечения собственной безопасности.

Как говорится в статье, Францию в этом вопросе поддерживают Германия и большинство из 22 стран ЕС, также входящих в НАТО. Согласны видеть Уоллеса будущим генсеком альянса вместо норвежца Йенса Столтенберга, полномочия которого истекают осенью, Нидерланды и Польша.

Как подчеркивает The Daily Telegraph, Уоллес считался сильным кандидатом, благодаря однозначной и активной позиции Великобритании по поводу конфликта на Украине. Однако противодействие Франции, говорится в статье, может поставить крест на этих надеждах.

Самым же сильным кандидатом на смену Столтенбергу издание называет премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Однако, пишет The Daily Telegraph, этот выбор не поддерживает Франция, которая не хочет, чтобы третий генсек подряд представлял страны севера Европы. До Столтенберга, который занял нынешний пост в 2014 году, в течение пяти лет альянс возглавлял Андерс Фог Расмуссен из Дании.