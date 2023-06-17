Полицейские пострадали в ходе столкновений во Франции

Семь сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе столкновений с участниками акции протеста против строительства высокоскоростной железной дороги Лион - Турин на востоке Франции. Об этом сообщил в субботу префект департамента Савойя Франсуа Равье.

По его словам, среди манифестантов было примерно 300 агрессивно настроенных граждан.

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"В ходе демонстрации мы наблюдали акты насилия, в ходе которых в стражей порядка, в частности, бросали камни. По итогам столкновений ранения получили семь человек со стороны сотрудников правоохранительных органов и один человек со стороны манифестантов", - сказал он на пресс-конференции.

По данным властей, в акции протеста приняли участие более 3 тыс. человек, организаторы утверждают, что речь идет о 4 тыс. демонстрантов. Они собрались в коммуне Ла-Шапель, откуда колонной направились в сторону коммуны Сен-Жан-де-Морьен. К акции присоединились несколько депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от партий "Европа - экология - "зеленые" и "Неподчинившаяся Франция".

Агрессивные участники демонстрации спустя чуть более двух часов после начала марша начали бросать камни и бутылки в сопровождавших их полицейских. После нескольких предупреждений стражи порядка применили гранаты со слезоточивым газом. По утверждению СМИ, массовое использование таких гранат, а также пиротехники со стороны демонстрантов привели к многочисленным возгораниям травы вдоль шоссе, по которому шла колонна, для тушения огня потребовалось вмешательство пожарных. Также СМИ сообщали о задержании нескольких участников протеста, однако официальных данных на этот счет пока нет.

Как проинформировал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, перед началом демонстрации у пришедших к месту сбора людей конфисковали около сотни предметов, которые могут использоваться как оружие, а также пиротехнику. На границе с Италией с 16 июня были задержаны около 50 человек, которые хотели принять участие в шествии и которым был запрещен въезд во Францию.

Причины протестов

Экологи и представители левых движений протестуют против строительства участка высокоскоростной железной дороги между Лионом и Турином. Он пройдет через туннель под Альпами протяженностью более 57 км (сейчас прокопано 39 км), общая же длина маршрута должна составить 270 км (30% на территории Италии и 70% на территории Франции). В 2002 году проект оценивался в €12 млрд, тогда как в 2012 году его оценивали уже в €26 млрд.

Ассоциации, выступающие за защиту окружающей среды, оспаривали проект с момента его запуска в 1992 году, особенно в Италии в 2000-х годах. Во Франции многие экоактивисты, а также нынешние мэры Лиона и Гренобля осуждают воздействие строительных работ на экологию региона, в частности на водные ресурсы. По их данным, рытье туннелей уже привело к иссяканию нескольких подземных источников.