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В России объяснили резкую смену позиции Киева по урегулированию

Бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе объяснил резкую смену позиции Киева по урегулированию на переговорах в Стамбуле. Его слова приводят «Известия».

В России объяснили резкую смену позиции Киева по урегулированию
© ТАСС

Он отметил, что представленный президентом России Владимиром Путиным проект стамбульского договора включал нейтральный статус Украины и демилитаризацию, то есть то, чего добивалась Москва, начиная спецоперацию.

Орджоникидзе указал, что российская сторона пыталась стимулировать Киев к окончательному подписанию соглашения и для этой цели отодвинула войска от украинской столицы.

«Но в результате получилось, что делегация приехала в Киев и, по указанию США прежде всего и вообще всего Запада в целом, категорически отвергла всяческое соглашение», — заявил дипломат.

Он напомнил, что предварительные договоренности из 14 пунктов были завизированы, то есть, согласие делегации получено, однако после вмешательства Соединенных Штатов все было приостановлено. А Вашингтону, по его словам, не нужен демилитаризованный нейтральный статус Украины, им требовалась война против России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, и показал представителям стран Африки парафированный стамбульский договор с Украиной.

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