Байден захотел встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы

Президент США Джо Байден хочет встретиться с главой КНР Си Цзиньпином и рассчитывает на это в ближайшие месяцы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

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«Я надеюсь, что в течение нескольких следующих месяцев я снова встречусь с Си [Цзиньпином]», — заявил американский лидер.

Байден отметил, что хотел бы обсудить с председателем КНР существующие между государствами разногласия и урегулировать их.