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Байден захотел встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы

Президент США Джо Байден хочет встретиться с главой КНР Си Цзиньпином и рассчитывает на это в ближайшие месяцы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден захотел встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы
© Chris Kleponis / Globallookpress

«Я надеюсь, что в течение нескольких следующих месяцев я снова встречусь с Си [Цзиньпином]», — заявил американский лидер.

Байден отметил, что хотел бы обсудить с председателем КНР существующие между государствами разногласия и урегулировать их.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что не считает руководство Китая виновным в полете «шпионского шара» над США в феврале 2023 года.

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