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На пляжах Одессы обнаружили возбудителя холеры

Власти Одесской области запретили купание и вылов рыбы в море и открытых пресных водоемах региона после того, как в них обнаружили возбудителей холеры. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

На пляжах Одессы обнаружили возбудителя холеры
© РИА Новости

«В воде обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Содержание кишечных палочек значительно превышает нормы», — показали результаты экспертизы.

При этом, как сообщила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, жители Одессы игнорируют запрет и продолжают посещать городские пляжи вместе с детьми.

Ранее очевидцы опубликовали видеозапись с пляжа в Одессе, где море стало зеленым после разрушения и прорыва воды с Каховской ГЭС.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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