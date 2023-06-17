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Байден не считает, что Украина должна вступать в НАТО по упрощенному сценарию

Президент США Джо Байден не считает, что Украина может стать участницей Североатлантического альянса по упрощенному пути, поскольку Киев должен соответствовать обязательным стандартам вступления в альянс.

Такое мнение американского лидера в субботу распространил пресс-пул Белого дома.

Президента спросили, собирается ли он "облегчить вступление Украины в НАТО".

"Нет. Они должны отвечать тем же стандартам. Поэтому мы не будем упрощать это", - сказал он.

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