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СМИ: охрана президента ЮАР не полетит из Варшавы в Петербург

Лайнер южноафриканского авипперевозчика SAA, на котором в Варшаву прибыли сотрудники службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы, не полетит в Санкт-Петербург и вернется на родину. Об этом пишет местная радиостанция Eyewitness.

СМИ: охрана президента ЮАР не полетит из Варшавы в Петербург
© РИА Новости

По данным радиостанции, власти Венгрии запретили пролет самолета через воздушное пространство республики.

В результате, отметил автор статьи, большинство сотрудников службы охраны и журналисты президентского пула не смогут вылететь в Петербург.

Ранее сообщалось, что польские СМИ объяснили задержание воздушного судна с охраной и журналистами тем, что на борту лайнера якобы находились 12 контейнеров с оружием для охраны.

СМИ: охрана президента ЮАР не полетит из Варшавы в Петербург

Отмечается, что свыше ста силовиков и журналистов находились на самолете около 26 часов. Польские пограничники позволили делегации покинуть судно и заселиться в гостиницы только после длительных переговоров.

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