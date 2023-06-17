СМИ: охрана президента ЮАР не полетит из Варшавы в Петербург
Лайнер южноафриканского авипперевозчика SAA, на котором в Варшаву прибыли сотрудники службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы, не полетит в Санкт-Петербург и вернется на родину. Об этом пишет местная радиостанция Eyewitness.
По данным радиостанции, власти Венгрии запретили пролет самолета через воздушное пространство республики.
В результате, отметил автор статьи, большинство сотрудников службы охраны и журналисты президентского пула не смогут вылететь в Петербург.
Ранее сообщалось, что польские СМИ объяснили задержание воздушного судна с охраной и журналистами тем, что на борту лайнера якобы находились 12 контейнеров с оружием для охраны.
Отмечается, что свыше ста силовиков и журналистов находились на самолете около 26 часов. Польские пограничники позволили делегации покинуть судно и заселиться в гостиницы только после длительных переговоров.