СМИ: охрана президента ЮАР не полетит из Варшавы в Петербург

Лайнер южноафриканского авипперевозчика SAA, на котором в Варшаву прибыли сотрудники службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы, не полетит в Санкт-Петербург и вернется на родину. Об этом пишет местная радиостанция Eyewitness.

По данным радиостанции, власти Венгрии запретили пролет самолета через воздушное пространство республики.

В результате, отметил автор статьи, большинство сотрудников службы охраны и журналисты президентского пула не смогут вылететь в Петербург.

Ранее сообщалось, что польские СМИ объяснили задержание воздушного судна с охраной и журналистами тем, что на борту лайнера якобы находились 12 контейнеров с оружием для охраны.