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Польские СМИ прокомментировали инцидент с делегацией ЮАР

Охрана президента ЮАР Сирила Рамафосы намеревалась ввести в Польшу 12 контейнеров с оружием, пишет обозреватель Анджей Ломановский в статье для польского издания Rzeczpospolita.

Польские СМИ прокомментировали инцидент с делегацией ЮАР
© Twitter

Отмечается, что инцидент произошел в международном аэропорту Варшавы в четверг, 15 июня. Польские власти пропустили основную делегацию ЮАР, но заблокировали охрану и журналистов.

Действия Варшавы жестко раскритиковали зарубежные и российские СМИ. Кроме того, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд заявил, что власти Польши попытались сорвать мирную миссию.

По данным Ломановского, делегация ЮАР прибыла в Польшу на двух самолетах. На одном из них находился президент и сопровождающие его лица, а на втором - журналисты и охрана.

Автор статьи пояснил, что «вооруженная до зубов» охрана намеревалась сопровождать главу ЮАР на маршруте Варшава-Киев и обратно. Он добавил, что силовики пытались выгрузить из лайнера 12 контейнеров с оружием.

Уточняется, что заблокированные в аэропорту журналисты и охранники были вынуждены провести ночь в самолете. Еду им предоставил экипаж лайнера.

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