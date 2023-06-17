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Во Франции произошло второе за день землетрясение

Во Франции сегодня утром произошло второе землетрясение. Правительство инициирует ускоренную процедуру признания ЧП «природной катастрофой». Об этом в субботу сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен, передает TFI Info.

Во Франции произошло второе за день землетрясение
© globallookpress.com

Второе землетрясение (афтершок) с магнитудой 5 произошло в субботу утром около 4:30. Об этом сообщили в префектуре Дё-Севр.

Пока нет информации о том, что второй толчок, произошедший спустя 12 часов после первого, причинил серьезный вред.

Тем не менее, правительство Франции решило начать специальную процедуру, которая придаст инциденту категорию «природная катастрофа».

По словам Жеральда Дарманена, это позволит «учесть потенциальные структурные повреждения» и поддержать пострадавшие регионы.

В пятницу вечером толчок магнитудой 5,3 произошел на западе Франции, с эпицентром в департаменте Дё-Севр. В населенных пунктах частично обрушились десятки домов, треснула церковная башня, повреждена ЛЭП. О жертвах не сообщалось. По меньшей мере один гражданин получил легкую травму.

Появились подробности землетрясения на западе Франции

Житель города Ньорта рассказал, что слышал глухой стук, стены тряслись, было чувство, что «полы вот-вот рухнут».

Землетрясение ощущалось за сотни километров вокруг, вплоть до Анже, Нанта и Вандеи.

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