Во Франции задержали подозреваемого в покушении на Макрона

Правоохранительные органы Франции задержали жителя республики по подозрению в покушении на жизнь президента Эмманюэля Макрона во время его поездки в департамент Ду в апреле этого года. Об этом сообщает в субботу газета Le Parisien.

Инцидент произошел 27 апреля после церемонии в память о лидере Гаитянской революции 1791-1804 годов Туссене-Лувертюре. Возле замка Шато де Жу, куда отправился глава государства, собрались протестующие против пенсионной реформы, которые попытались прорвать оцепление. В ходе столкновений жандармы применяли слезоточивый газ. Когда же Макрон собирался отбыть оттуда на вертолете, один из протестующих запустил в него ракету с газовой шашкой.

Расследование показало, что пиротехнику в президентский борт запустил 20-летний плотник, являющийся активистом левого движения. Его задержали на этой неделе у него дома и поместили под стражу. В отношении молодого человека антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование в связи с попыткой уничтожения вертолета, покушением на жизнь сотрудников правоохранительных органов, находившихся в нем, а также покушением на жизнь президента. Мог ли его поступок действительно угрожать падением вертолета, будет установлено в ходе экспертизы.