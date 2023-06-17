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Reuters: полномочия генсека НАТО Столтенберга могут продлить

Белый дом рассматривает инициативу по продлению срока полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга до сентября 2024 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Reuters: полномочия генсека НАТО Столтенберга могут продлить
© globallookpress.com

Источник отметил,что Столтенберг, получивший пост генсека в 2014 году, пользуется большой поддержкой в НАТО. Он добавил, что в альянсе считают его эффективным лидером.

Кроме того, в настоящее время внутри организации нет консенсуса по поводу его замены, уточнил собеседник агентства.

На фоне этого, заметил источник, администрация президента США рассматривает инициативу о том, чтобы генсек «остался еще на год».

Ранее глава Соединенных Штатов Джо Байден допустил выдвижение на пост генсека НАТО одного из высокопоставленных политиков или военачальников Соединенного Королевства.

Фон дер Ляйен опровергла выдвижение своей кандидатуры на должность генсека НАТО

В частности, претендовать на пост руководителя НАТО могут экс-премьеры Великобритании Лиз Трасс и Борис Джонсон, а также действующий министр обороны королевства Бен Уоллес.

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