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Стало известно о последствиях землетрясения на западе Франции

Стало известно о последствиях пятибалльного землетрясения на западе Франции. Об этом сообщает TFI Info.

Появились подробности землетрясения на западе Франции
© globallookpress.com

В Приморской Шаранте 1100 домов остались без электричества, повреждена ЛЭП.

В городе Ла-Лейн с населением 500 человек, расположенном близко к эпицентру, в церковной башне возникли серьезные трещины. Еще дюжина домов признана спасателями «непригодными для проживания» из-за трещин в несущих стенах.

По данным властей, пострадал по меньшей мере один человек. Он получил легкие травмы.

Накануне землетрясение в 5 баллов произошло в департаменте Дё-Севр на западе страны. По данным Национальной сети сейсмического мониторинга (Renass), толчок магнитудой от 5,3 до 5,8 произошел в 18:38 в городе Крам-Шабан (Приморская Шаранта), недалеко от Мозе-сюр-ле-Миньон (Дё-Севр).

В субботу утром в том же районе ощущался повторный толчок. Власти посоветовали гражданам «держаться подальше от зданий, которые кажутся ненадежными».

Толчки ощутили жители Ла-Рошели, Ньора, а также Бордо, Лиможа, Ренна.

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