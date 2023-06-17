Появились подробности землетрясения на западе Франции

Стало известно о последствиях пятибалльного землетрясения на западе Франции. Об этом сообщает TFI Info.

В Приморской Шаранте 1100 домов остались без электричества, повреждена ЛЭП.

В городе Ла-Лейн с населением 500 человек, расположенном близко к эпицентру, в церковной башне возникли серьезные трещины. Еще дюжина домов признана спасателями «непригодными для проживания» из-за трещин в несущих стенах.

По данным властей, пострадал по меньшей мере один человек. Он получил легкие травмы.

Накануне землетрясение в 5 баллов произошло в департаменте Дё-Севр на западе страны. По данным Национальной сети сейсмического мониторинга (Renass), толчок магнитудой от 5,3 до 5,8 произошел в 18:38 в городе Крам-Шабан (Приморская Шаранта), недалеко от Мозе-сюр-ле-Миньон (Дё-Севр).

В субботу утром в том же районе ощущался повторный толчок. Власти посоветовали гражданам «держаться подальше от зданий, которые кажутся ненадежными».