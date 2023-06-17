Токаев призвал перестать называть объекты в честь деятелей СССР

Токаев также добавил, что сферу ономастики (раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их возникновения и трансформации — прим. «Ленты.ру») необходимо регламентировать с учетом общенациональных приоритетов. При этом он уточнил, что упомянутый раздел науки является прерогативой государства, а не родственников или потомков известных личностей.

В марте Токаев призвал быть внимательнее при установке памятников деятелям СССР. По его словам, в стране продолжается практика установки монументов и бюстов, в том числе тем личностям, которые принимали участие в массовых репрессиях. Он также отметил, что в стране все чаще устанавливают памятники деятелям, известным лишь в одном регионе Казахстана.