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МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского

МИД Израиля воздержится от комментариев по поводу недавних высказываний президента России Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира Зеленского, сообщил официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.

МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского
© globallookpress.com

При этом он не исключил некой реакции МИДа Израиля по этому вопросу в будущем, передает РИА «Новости».

В канцелярии премьер-министра Израиля вопрос издания об этом переадресовали в МИД страны.

Путин: Зеленский — не еврей, он позор еврейского народа

В пятницу Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют Зеленского не евреем, а позором еврейского народа.

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