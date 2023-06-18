МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского
МИД Израиля воздержится от комментариев по поводу недавних высказываний президента России Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира Зеленского, сообщил официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.
При этом он не исключил некой реакции МИДа Израиля по этому вопросу в будущем, передает РИА «Новости».
В канцелярии премьер-министра Израиля вопрос издания об этом переадресовали в МИД страны.
В пятницу Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют Зеленского не евреем, а позором еврейского народа.