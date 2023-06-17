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Речь Путина на ПМЭФ привлекла внимание американских СМИ

Крупные американские СМИ обратили внимание на речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ): больше всего их привлекли слова президента России об экономическом положении страны и размещении ядерного оружия в Белоруссии.

Американские СМИ отреагировали на речь Путина на ПМЭФ
© РИА Новости

Так, издание Россией ядерного вооружения. Business Insider назвало слова Путина «весомыми угрозами», назвав их при этом «пустыми», поскольку российский президент выступает с аналогичными тезисами с февраля 2022 года.

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В The New York Times (NYT) сочли, что Путин «преуменьшил» степень экономической изоляции России и «нарисовал радужную картину» российский экономики, а также подчеркнул свою приверженность капитализму.

Газета также назвала «ложным обвинением» слова российского лидера о том, что Украина со времен Великой Отечественной войны «изобилует» сочувствующими нацистам. В то же время издание признало, что некоторые украинские военные подразделения уходят корнями в крайне правые группировки, а Киев в течение нескольких лет пытался сдерживать их посредством законодательства и реструктуризации вооруженных сил.

В материале также указали на то, что Путин «позаботился о том, чтобы выглядеть практичным и осведомленным главнокомандующим». Однако оно противопоставило его словам об отсутствии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) шансов против российской армии утверждение о том, что российская армия якобы «полностью перешла к обороне», не предоставив этому никаких доказательств.

Песков объяснил слова Путина «хрен им» в адрес НАТО

Газета Washington Post критически отнеслась к утверждению Путина о том, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа. Газета «опровергла», напомнив, что родители Зеленского — евреи, а его родственники стали жертвами Холокоста.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что выступление Владимира Путина на ПМЭФ услышат на Западе. В пятницу, 16 июня, Путин выступил на ПМЭФ. В ходе большой речи президент затронул несколько важных экономических тем, порассуждал о демилитаризации и денацификации Украины, ходе специальной военной операции, а также предложил ввести KPI для вузов, повысив тем самым ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат.

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