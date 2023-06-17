XINHUANET: США ошибочно рассматривают Китай как основного соперника в геополитике

Серьезной стратегической ошибкой США было рассматривать Китай как основного соперника. Об этом написали в китайском издании XINHUANET. Там уточнили, что соперничество между двумя странами приведет мир к разделу.

«Соединенные Штаты рассматривают Китай как своего „основного соперника“ и „наиболее серьезный геополитический вызов“. Это серьезное стратегическое заблуждение», — написали в материале издания.

Там уточнили, что хоть между странами и есть конкуренция в экономике и торговле, США безответственно используют практику сдерживания для подавления конкуренции. «Это не „ответственная конкуренция“, а безответственная травля. Она только подтолкнет две страны к конфронтации и разделит мир», — заключил автор.