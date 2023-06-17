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XINHUANET: США ошибочно рассматривают Китай как основного соперника в геополитике

Серьезной стратегической ошибкой США было рассматривать Китай как основного соперника. Об этом написали в китайском издании XINHUANET. Там уточнили, что соперничество между двумя странами приведет мир к разделу.

XINHUANET: США ошибочно рассматривают Китай как основного соперника в геополитике
© EPA

«Соединенные Штаты рассматривают Китай как своего „основного соперника“ и „наиболее серьезный геополитический вызов“. Это серьезное стратегическое заблуждение», — написали в материале издания.

Там уточнили, что хоть между странами и есть конкуренция в экономике и торговле, США безответственно используют практику сдерживания для подавления конкуренции. «Это не „ответственная конкуренция“, а безответственная травля. Она только подтолкнет две страны к конфронтации и разделит мир», — заключил автор.

Ранее в Минфине США заявили о необходимости контактов с КНР по вопросам мировой экономики, передает «Национальная служба новостей». Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в разговоре с URA.RU сообщил, что Китай способен довести США до финансового краха и голода.

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