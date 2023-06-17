Источник: ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их
На Украине уклонисты от мобилизации, которая носит в стране тотальный характер, за взятку в 10 тысяч долларов получают от сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны бывшей советской республики справку, что человек выезжает за границу по заданию разведывательных служб, сообщает РИА Новости.
Таким образом, гражданин попадает в ловушку специальных служб и становится их агентом. Справку можно приобрести в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военкоматы).
Как отметил источник агентства, уклонисты обязаны выполнять приказы сотрудников ГУР, которое отвечает за проведение за рубежом антироссийских и антииранских акций. Если гражданин откажется, по возвращении на Украину его ждёт уголовное преследование.