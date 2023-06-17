На Украине уклонисты от мобилизации, которая носит в стране тотальный характер, за взятку в 10 тысяч долларов получают от сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны бывшей советской республики справку, что человек выезжает за границу по заданию разведывательных служб, сообщает РИА Новости.

Таким образом, гражданин попадает в ловушку специальных служб и становится их агентом. Справку можно приобрести в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военкоматы).