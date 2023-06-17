$83.65-0.3191.63+0.67

Источник: ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их

На Украине уклонисты от мобилизации, которая носит в стране тотальный характер, за взятку в 10 тысяч долларов получают от сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны бывшей советской республики справку, что человек выезжает за границу по заданию разведывательных служб, сообщает РИА Новости.

Источник: ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их
© ТАСС

Таким образом, гражданин попадает в ловушку специальных служб и становится их агентом. Справку можно приобрести в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военкоматы).

Как отметил источник агентства, уклонисты обязаны выполнять приказы сотрудников ГУР, которое отвечает за проведение за рубежом антироссийских и антииранских акций. Если гражданин откажется, по возвращении на Украину его ждёт уголовное преследование.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители