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В США захотели отказаться от важного обещания Украине

Западным странам необходимо отказаться от обещания экс-главы Соединенных Штатов Джорджа Буша о приеме Украины в Североатлантический альянс, сообщил Responsible Statecraft бывший американский постоянный представитель при НАТО Роберт Хантер.

В США захотели отказаться от важного обещания Украине
© ТАСС

По его словам, Вашингтону уже начиная с предстоящего саммита альянса в Вильнюсе в июле нужно начать отказываться от своего обещания принять бывшую советскую республику в военный блок, либо явно затягивать решение на этот счет. Также США следует без лишнего шума начать обсуждать с союзниками послевоенные устремления Европы в области безопасности.

Экс-постпред указал, что сам факт рассмотрения странами НАТО членства Украины оборачивается негативными последствиями, а принятие Киева в альянс могло бы привести к полномасштабной войне с Россией. Понимание этого «тормозит» усилия ряда стран по принятию бывшей советской республики, несмотря на просьбы лидера Украины Владимира Зеленского о предоставлении морального, политического и стратегического обязательства помочь Киеву.

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