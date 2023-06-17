В США захотели отказаться от важного обещания Украине

Западным странам необходимо отказаться от обещания экс-главы Соединенных Штатов Джорджа Буша о приеме Украины в Североатлантический альянс, сообщил Responsible Statecraft бывший американский постоянный представитель при НАТО Роберт Хантер.

По его словам, Вашингтону уже начиная с предстоящего саммита альянса в Вильнюсе в июле нужно начать отказываться от своего обещания принять бывшую советскую республику в военный блок, либо явно затягивать решение на этот счет. Также США следует без лишнего шума начать обсуждать с союзниками послевоенные устремления Европы в области безопасности.