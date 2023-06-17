Байден поручил Пентагону оказать Канаде помощь в тушении пожаров

Президент США Джо Байден поручил в пятницу министерству обороны оказать канадским властям помощь в тушении масштабных лесных пожаров, которые бушуют на территории страны. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Адама Ходжа.

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По его словам, военное ведомство предоставит "технологическую поддержку, которая позволит Канаде быстрее выявлять и тушить новые пожары". В СНБ пояснили, что Оттава теперь будет обеспечена системой "раннего предупреждения о возникающих лесных пожарах в отдаленных районах", чтобы их можно было ликвидировать до того, как они выйдут из-под контроля. Сотрудники Минобороны США "будут анализировать данные, полученные с американских спутников и радаров в режиме реального времени, и передавать" их канадским властям, подчеркнул Ходж.

Байден также распорядился направить в Канаду дополнительную группу специалистов и оборудование для ликвидации пожаров.