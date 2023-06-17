По ее словам, она явно не согласна с мнением Киссинджера, который считает, что Украине следует вступить в НАТО, чтобы прекратить конфликт.

Кнайсль указала на то, что экс-госсекретарь США «сам изменил свою позицию на 180 градусов». Она напомнила, что еще в начале 2022 года он говорил, что членство Незалежной в НАТО станет причиной кризиса.

Австрийский дипломат также отметила, что в 2008 году Соединенные Штаты и другие члены НАТО, в числе которых были Великобритания и Нидерланды, вели разговор о том, чтобы предоставить Украине членство в альянсе. Но на тот момент Германия и Франция заблокировали данное предложение, так как сочли, что это станет изменением баланса сил.