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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поспорила с Киссинджером о членстве Украины в блоке НАТО

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поспорила с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером о членстве Украины в Североатлантическом альянсе, пишет РБК.

По ее словам, она явно не согласна с мнением Киссинджера, который считает, что Украине следует вступить в НАТО, чтобы прекратить конфликт.

Киссинджер заявил, что конфликт на Украине был вызван стремлением принять ее в НАТО

Кнайсль указала на то, что экс-госсекретарь США «сам изменил свою позицию на 180 градусов». Она напомнила, что еще в начале 2022 года он говорил, что членство Незалежной в НАТО станет причиной кризиса.

Австрийский дипломат также отметила, что в 2008 году Соединенные Штаты и другие члены НАТО, в числе которых были Великобритания и Нидерланды, вели разговор о том, чтобы предоставить Украине членство в альянсе. Но на тот момент Германия и Франция заблокировали данное предложение, так как сочли, что это станет изменением баланса сил.

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