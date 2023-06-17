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NHK: главы внешнеполитических ведомств G7 могут обсудить в Лондоне подход к Китаю

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) рассматривают возможность проведения встречи, посвященной выработке подхода к Китаю, в рамках конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне 21-22 июня. Об этом в субботу со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK.

NHK: главы внешнеполитических ведомств G7 могут обсудить в Лондоне подход к Китаю
© ТАСС

По его данным, одной из ключевых тем возможных переговоров могут стать результаты поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР, которая состоится 18-19 июня.

Саммит G7 прошел с 19 по 21 мая в Хиросиме в рамках председательства Японии в объединении. В совместном заявлении "семерки" указано, что G7 своей политикой "не стремится навредить Китаю и помешать его экономическому развитию". Кроме того, "семерка" выразила намерение "стремиться решать проблемы, связанные с нерыночной политикой КНР".

Главы стран Группы семи выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, в том числе попытками изменить там статус-кво в одностороннем порядке, и указали, что они против действий Китая, направленных на милитаризацию региона.

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