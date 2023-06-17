Трампу хотят запретить публиковать документы в его деле, пишут СМИ
Американский Минюст добивается судебного запрета экс-главе государства Дональду Трампу публиковать любые засекреченные документы в ходе рассмотрения его дела о хранении секретных материалов, найденных в его резиденции Мар-а-Лаго, сообщает The Hill.
Документы будут переданы команде юристов политика. Речь идет об информации, касающейся самого расследования, которая может быть использована властями в других делах против лиц, которым еще не предъявлены обвинения. Трампу и его защитникам должны предоставить для ознакомления 31 документ, которые министерство использует в ходе расследования против бывшего лидера Соединенных Штатов.
Отмечается, что ответчики не должны сохранять копии материалов, делать заметки.
«Материалы, а также любая информация, полученная из них, не должны раскрываться общественности или средствам массовой информации или распространяться на любых платформах новостей или социальных сетей без предварительного уведомления и согласия США или одобрения суда», - подчеркнули в ведомстве.
13 июня в Майами прошло заседание суда, на котором Трампу и его помощнику Уолту Науте были предъявлены обвинения по 38 пунктам в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию. Политик и его помощник были отпущены. По словам бывшего президента, этот день - «один из самых печальных» в истории Америки.