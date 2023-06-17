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Euractiv: Испания заблокировала план НАТО по расширению военного производства

Испанские власти заблокировали начало разработки плана Североатлантического альянса по расширению производства боеприпасов и оружия, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Euractiv.

Испания заблокировала план НАТО по расширению военного производства
© ТАСС

Данная инициатива была заблокирована после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе с 25 ведущими компаниями военно-промышленного комплекса. Это произошло из-за отсутствия приглашений для предприятий из Испании.

В знак протеста глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес отказалась утвердить начало работы над планом действий НАТО по расширению военного производства.

Отмечается, что список участников встречи не был справедливым. Кроме того, критерии отбора компаний не разглашались. Во встрече участвовали только представители крупных компаний, которые занимаются производством. Речь идет о крупнокалиберных артиллерийских снарядах, ракетах реактивных систем залпового огня и средствах противовоздушной обороны, а также беспилотниках.

План предполагалось утвердить на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

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