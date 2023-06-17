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Сейм Польши поддержал резолюцию о членстве Украины в НАТО

В Польше депутаты нижней палаты парламента одобрили резолюцию о вступлении Украины к Североатлантическому альянсу, сообщает Polskie Radio.

Сейм Польши поддержал резолюцию о членстве Украины в НАТО
© РИА новости

«Принимая во внимание самоотверженность украинского народа и его суверенное право на выбор собственного пути развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины», — говорится в документе.

Инициативу поддержали 443 парламентария, двое высказались против нее, еще семь воздержались от голосования. Как следует из документа, решение о вступлении бывшей советской республики в НАТО остается за Киевом и странами, входящими в блок. Как отметили польские депутаты, в случае Украины можно использовать процедуру приглашения, как это было реализовано с Финляндией и Швецией.

Сейм Польши подчеркивает, что в настоящее время Киев отстаивает не только свою государственность, но и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанные на международном праве.

Польский парламент поддержит усилия по укреплению политического и практического сотрудничества между Североатлантическим союзом и Украиной и достижению консенсуса по вступлению Украины в НАТО, указали депутаты.

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3190638,sejm-poparl-czlonkostwo-ukrainy-w-nato-poslowie-przyjeli-specjalna-uchwale

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