Сейм Польши поддержал резолюцию о членстве Украины в НАТО

В Польше депутаты нижней палаты парламента одобрили резолюцию о вступлении Украины к Североатлантическому альянсу, сообщает Polskie Radio.

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«Принимая во внимание самоотверженность украинского народа и его суверенное право на выбор собственного пути развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины», — говорится в документе.

Инициативу поддержали 443 парламентария, двое высказались против нее, еще семь воздержались от голосования. Как следует из документа, решение о вступлении бывшей советской республики в НАТО остается за Киевом и странами, входящими в блок. Как отметили польские депутаты, в случае Украины можно использовать процедуру приглашения, как это было реализовано с Финляндией и Швецией.

Сейм Польши подчеркивает, что в настоящее время Киев отстаивает не только свою государственность, но и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанные на международном праве.

Польский парламент поддержит усилия по укреплению политического и практического сотрудничества между Североатлантическим союзом и Украиной и достижению консенсуса по вступлению Украины в НАТО, указали депутаты.