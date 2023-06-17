Сейм Польши поддержал резолюцию о членстве Украины в НАТО
В Польше депутаты нижней палаты парламента одобрили резолюцию о вступлении Украины к Североатлантическому альянсу, сообщает Polskie Radio.
«Принимая во внимание самоотверженность украинского народа и его суверенное право на выбор собственного пути развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины», — говорится в документе.
Инициативу поддержали 443 парламентария, двое высказались против нее, еще семь воздержались от голосования. Как следует из документа, решение о вступлении бывшей советской республики в НАТО остается за Киевом и странами, входящими в блок. Как отметили польские депутаты, в случае Украины можно использовать процедуру приглашения, как это было реализовано с Финляндией и Швецией.
Сейм Польши подчеркивает, что в настоящее время Киев отстаивает не только свою государственность, но и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанные на международном праве.
Польский парламент поддержит усилия по укреплению политического и практического сотрудничества между Североатлантическим союзом и Украиной и достижению консенсуса по вступлению Украины в НАТО, указали депутаты.
https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3190638,sejm-poparl-czlonkostwo-ukrainy-w-nato-poslowie-przyjeli-specjalna-uchwale