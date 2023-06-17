Байден закончил выступление про огнестрельное оружие фразой "Боже, храни королеву"

Президент США Джо Байден закончил публичное выступление в штате Коннектикут по вопросу о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия словами «Боже, храни королеву». При этом Белый дом никаких пояснений на этот счет не дал, пишет ТАСС.

В контекст выступления Байдена данная фраза не вписывалась. Кроме этого, данная фраза является названием британского гимна, однако на данный момент на троне находится монарх мужского пола.

«Некоторые из вас спросили у меня, почему он [Байден] мог это сказать. Не имею представления. Не имеют представления и другие участники [журналистского] пула [Белого дома]», — подчеркнул дежурный по пресс-пулу Белого дома в своем отчете об этом мероприятии.

Во время своего выступления Джо Байден, в частности, обещал добиться запрета на продажу в Штатах штурмового огнестрельного оружия.

«Мы привлечем производителей оружия к ответственности. Мы победим оружейную отрасль», — отметил президент США.

Это не первый подобный инцидент, ранее американский лидер неоднократно оговаривался в своих выступлениях.

В апреле Байден оговорился во время своей речи, перепутав Ирак и Иран. Политик, рассказывая о военной службе своего старшего сына Бо, заявил, что он был в Ираке и Иране, но потом добавил, что ошибся.