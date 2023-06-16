Сейм Польши изменил закон о комиссии по «российскому влиянию»

Сейм Польши внес изменения в закон о создании комиссии по изучению «российского влияния» на безопасность страны. Приняты поправки, внесенные в парламент президентом республики Анджеем Дудой, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что Дуда 5 июня подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон сразу резко раскритиковали и в Польше, и на международной арене. В частности, Европейская комиссия заявила, данный закон нарушает принципы демократии.

После этого Дуда внес поправки к закону в Сейм, который одобрил их большинством голосов. За поправки проголосовали 235 депутатов, против оказалось пятеро, девять человек воздержались и 211 не голосовали.

Теперь в комиссии по изучению «российского влияния» не смогут заседать депутаты, отменены меры воздействия на тех, кого уличат в действиях «под российским влиянием». Проверять будут среди прочего действия официальных лиц по передаче информации третьим лицам.

Польская оппозиция считает, что закон был принят против нее в преддверии парламентских выборов, которые намечены на осень 2023 года.