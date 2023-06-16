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Зеленский заявил о рабочей встрече с главой разведки Будановым

Глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов в пятницу присутствовал на заседании военного кабинета. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил о рабочей встрече с Будановым
© globallookpress.com

«Состоялось еще одно событие, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала... И был Буданов», — сказал он.

15 июня сообщалось, что Буданов был ранен в результате российского ракетного удара по Киеву 29 мая 2023 года. Сейчас глава ГУР Украины находится в тяжелом состоянии, рассказал представитель российской разведки, имеющего источники в разведке Украины.

Позднее представитель ГУР Андрей Юсов рассказал украинским СМИ, что с Будановым все в порядке.

«Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит», — сказал он.

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