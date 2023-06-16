Зеленский выступил против новых Минских соглашений

«Мы заинтересованы, чтобы страны Африканского союза были привлечены к формуле мира, но, конечно, без России, потому что она блокирует все инициативы», — сказал Зеленский на совместной с президентом ЮАР Сирил Рамафосой пресс-конференции в Киеве.