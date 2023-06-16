Зеленский выступил против новых Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет «открывать второй том» Минских соглашений с Россией. Его слова приводит «РИА Новости».
«Мы заинтересованы, чтобы страны Африканского союза были привлечены к формуле мира, но, конечно, без России, потому что она блокирует все инициативы», — сказал Зеленский на совместной с президентом ЮАР Сирил Рамафосой пресс-конференции в Киеве.
Он заявил, что Украина «уже прошла Минск и не будет открывать второй том этой истории». По словам Зеленского, Киев «хочет остановить войну».
Напомним, что сегодня в Украину прибыли лидеры стран Африки с целью предложения своих мер по разрешению конфликта. Завтра, 17 июня, они проведут в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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