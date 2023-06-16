$83.65-0.3191.63+0.67

Зеленский выступил против новых Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет «открывать второй том» Минских соглашений с Россией. Его слова приводит «РИА Новости».

Зеленский выступил против новых Минских соглашений
© globallookpress.com

«Мы заинтересованы, чтобы страны Африканского союза были привлечены к формуле мира, но, конечно, без России, потому что она блокирует все инициативы», — сказал Зеленский на совместной с президентом ЮАР Сирил Рамафосой пресс-конференции в Киеве.

Он заявил, что Украина «уже прошла Минск и не будет открывать второй том этой истории». По словам Зеленского, Киев «хочет остановить войну».

Напомним, что сегодня в Украину прибыли лидеры стран Африки с целью предложения своих мер по разрешению конфликта. Завтра, 17 июня, они проведут в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители