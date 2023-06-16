В Белом доме прокомментировали слова Путина о ядерном оружии

"Я бы повторила, что, как мы ранее уже говорили на днях, мы не видим признаков или оснований для того, чтобы корректировать в настоящее время расстановку своих ядерных сил. Однако мы также пользуемся нынешним поводом, чтобы подтвердить нашу приверженность коллективной обороне НАТО", - отметила официальный представитель американского лидера в связи с высказываниями президента России Владимира Путина, касавшимися размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.