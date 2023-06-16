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США заявили о приверженности коллективной обороне НАТО

Соединенные Штаты сохраняют приверженность принципу коллективной обороны в Организации Североатлантического договора (НАТО), но не видят необходимости повышать уровень боеготовности своих ядерных сил в связи с высказываниями руководства России. Об этом заявила в пятницу первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

В Белом доме прокомментировали слова Путина о ядерном оружии
© globallookpress.com

"Я бы повторила, что, как мы ранее уже говорили на днях, мы не видим признаков или оснований для того, чтобы корректировать в настоящее время расстановку своих ядерных сил. Однако мы также пользуемся нынешним поводом, чтобы подтвердить нашу приверженность коллективной обороне НАТО", - отметила официальный представитель американского лидера в связи с высказываниями президента России Владимира Путина, касавшимися размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Путин назвал условие применения ядерного оружия

При этом Далтон выразила мнение, что Москва использует безответственную ядерную риторику.

"Мы находимся в курсе этих комментариев. Как мы говорили ранее, ядерная риторика этого рода является чрезвычайно безответственной, ей просто нет места", - утверждала представитель Белого дома, беседуя с журналистами на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Коннектикут.

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