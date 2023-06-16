СМИ: Байден готов облегчить Украине вступление в НАТО

CNN узнал о планах Байдена облегчить Украине вступление в НАТО
Президент США Джо Байден готов упростить вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, Байден может позволить Киеву отказаться от выполнения Плана действий по членству в НАТО (MAP). Данную программу будущий член альянса обязан выполнить до вступления в блок. Эта программа разрабатывается индивидуально для каждого нового члена альянса.
Отмечается, что упрощение процедуры вступления в Альянс было предложено генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время встречи с Байденом в Вашингтоне.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что первое заседание Совета Украина — НАТО может пройти в июле при участии украинского лидера Владимира Зеленского.
До этого газета The Guardian писала, что Украине на саммите НАТО в Литве не будет предложен конкретный план по вступлению в Североатлантический альянс. Вместо этого Киев получит обещания более «короткого маршрута» в НАТО.