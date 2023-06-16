$83.65-0.3191.63+0.67

Власти Мали потребовали вывести из страны миротворцев ООН

Правительство Мали обратилось в пятницу к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно отозвать из африканской страны миротворческие силы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп, отметив, что миротворцы оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

Власти Мали потребовали вывести из страны миротворцев ООН
© globallookpress.com

"Существует кризис доверия между властями Мали и МИНУСМА, - цитирует его выступление в ООН агентство Рейтер. - Миссия ООН провалила свою работу. Правительство Мали просит безотлагательно вывести МИНУСМА из страны".

Диоп заявил, что МИНУСМА стала в Мали частью проблемы, а не ее решением.

Совет Безопасности ООН должен 29 июня принять решение относительно мандата МИНУСМА.

МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. На текущий день МИНУСМА насчитывает более 15 тыс. человек. С момента основания миссии в Мали погибли более 280 ее сотрудников.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители