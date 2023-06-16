Власти Мали потребовали вывести из страны миротворцев ООН

Правительство Мали обратилось в пятницу к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно отозвать из африканской страны миротворческие силы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп, отметив, что миротворцы оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

"Существует кризис доверия между властями Мали и МИНУСМА, - цитирует его выступление в ООН агентство Рейтер. - Миссия ООН провалила свою работу. Правительство Мали просит безотлагательно вывести МИНУСМА из страны".

Диоп заявил, что МИНУСМА стала в Мали частью проблемы, а не ее решением.

Совет Безопасности ООН должен 29 июня принять решение относительно мандата МИНУСМА.