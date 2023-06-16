В Китае зафиксировали температурный рекорд

В нескольких городах на севере Китая зафиксировали температурные рекорды. В результате были перегружены сети электроснабжения, сообщает Reuters.

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Так, в Пекине в пятницу, 16 июня, столбик термометра поднялся до 39,4 градуса Цельсия, асфальт в некоторых местах прогрелся до 50 градусов. Значение оказалось рекордным для середины июня. В городском округе Шицзячжуан температура достигла 40 градусов Цельсия.

Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни воздух будет прогреваться до 37 градусов и выше. Власти призвали жителей сократить время пребывания на улице, чтобы избежать теплового удара. В Пекине объявили оранжевый уровень опасности, который считается вторым по величине.