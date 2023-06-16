Макрон попросил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом попросил его «использовать свое влияние» на Россию в вопросе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

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Французский лидер во время встречи напомнил, насколько «важен вопрос Украины» для всего мира. По его словам, Саудовская Аравия может «использовать свое влияние, в том числе, на Россию» для его решения конфликта.