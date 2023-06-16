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Стало известно о просьбе Макрона к принцу Саудовской Аравии повлиять на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом попросил его «использовать свое влияние» на Россию в вопросе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Макрон попросил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию
© Lenta.ru

Французский лидер во время встречи напомнил, насколько «важен вопрос Украины» для всего мира. По его словам, Саудовская Аравия может «использовать свое влияние, в том числе, на Россию» для его решения конфликта.

7 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии. Политики обсудили наращивание торговых связей, реализацию проектов в сферах инвестиций, логистики и энергетики. Также ходе разговора обстоятельно была рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей.

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