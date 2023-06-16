Киев впервые убрал компанию из списка «спонсоров войны»
Киев впервые убрал компанию из списка «спонсоров войны», речь идет о Peninsula Petroleum. Об этом заявило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в Telegram.
«Первая компания прекратила сотрудничать с РФ для выхода из числа международных спонсоров войны. (...) Компания направила соответствующее письмо в НАПК с указанием выполненных условий, позволяющих исключить ее из перечня», — говорится в публикации.
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