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Киев впервые убрал компанию из списка «спонсоров войны»

Киев впервые убрал компанию из списка «спонсоров войны», речь идет о Peninsula Petroleum. Об этом заявило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в Telegram.

Киев впервые убрал компанию из списка «спонсоров войны»
© РИА Новости

«Первая компания прекратила сотрудничать с РФ для выхода из числа международных спонсоров войны. (...) Компания направила соответствующее письмо в НАПК с указанием выполненных условий, позволяющих исключить ее из перечня», — говорится в публикации.

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